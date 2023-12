L'intervista esclusiva in occasione della nuova uscita in sala il 30 dicembre, in versione restaurata e rimasterizzata

E’ stato il primo capitolo della fortunatissima ‘saga’ dei cosiddetti ‘Cinepanettoni’: dopo 40 anni torna al cinema, per un solo giorno, il primo e fortunatissimo atto di ‘Vacanze di Natale‘ di Carlo ed Enrico Vanzina. Uscito nel dicembre 1983, nel corso degli anni grazie anche ai tantissimi passaggi in tv è diventato un film cult per il modo in cui per la prima volta ha ‘fotografato’ con toni ironici un’Italia che provava a mettersi alle spalle i cupi anni ’70 per gettarsi nella spensieratezza e nella voglia di divertirsi degli anni ’80. Prodotto dalla Filmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis e distribuita da Nexo Digital, Vacanze di Natale sarà al cinema solo il 30 dicembre, in versione restaurata e rimasterizzata.

“I ricordi di quel film sono bellissimi, una delle lavorazioni più divertenti che io abbia vissuto”, racconta in esclusiva a LaPresse l’attore Jerry Calà, uno dei protagonisti del film. “Sarà una occasione per i ragazzi che non erano neanche nati e che l’hanno visto solo in tv, di vederlo per la prima volta sul grande schermo insieme a tanta gente. Sarà una bella esperienza”, ha aggiunto. Il ‘Vacanze di Natale Day’ sarà infatti uno speciale appuntamento nelle sale pensato per radunare tutti i fan che ne conoscono a memoria le battute e le scene più esilaranti e che ne ricordano perfettamente la colonna sonora in cui sono presenti alcuni dei brani più celebri di tutti gli anni Ottanta. ‘Vacanze di Natale’ è una commedia cult, patrimonio dell’immaginario del nostro Paese. Ambientata a Cortina d’Ampezzo e ritmata da una colonna sonora che ha fatto epoca, fotografa con umorismo e leggerezza l’Italia di allora avvalendosi di un cast memorabile: Jerry Calà, Christian De Sica, Claudio Amendola, Stefania Sandrelli, Karina Huff, Guido Nicheli, Riccardo Garrone, Mario Brega, Marilù Tolo, Antonellina Interlenghi, Moana Pozzi e tantissimi altri divertenti interpreti della commedia italiana.

“‘Vacanze di Natale‘ ha il merito di aver riportato in auge negli anni ’80 la commedia all’italiana con una satira fustigatrice del costume, una fotografia ben precisa dei vizi e delle virtù degli italiani di quell’epoca. Un film in qualche maniera, rispetto alle commedie di oggi, anche molto trasgressivo“, racconta ancora Jerry Calà. Una pellicola che “ruppe i canoni della commedia anni ’70, quei film scollacciati o le favole divertenti di Castellano e Pipolo con Celentano e Pozzetto, molto divertenti ma non ancorati alla realtà”, aggiunge. Tanti gli aneddoti legati alla lavorazione, uno su tutti ce lo rivela sempre l’ex Gatto di vicolo Miracoli: “Io ero emozionatissimo, perchè appena incontrai la Sandrelli che per me era un mito, dovevo fare una scena in cui ci baciavamo e lei mi vide un po’ così e mi disse: ‘Guarda Jerry che io i baci finti non li so dare’ e io replicai… ‘Si figuri'”. E’ grazie a Vacanze di Natale che hanno fatto per la prima volta la comparsa sul grande schermo di personaggi e situazioni che diventeranno poi tipici dei seguenti film della serie: dagli arricchiti e i periferici romani, agli sbruffoni milanesi, i pianobar, le cene di Natale, le piste innevate, le gare di sci, le comitive giovanili, le battute fulminanti, fanno di questo film un piccolo romanzo generazionale su come eravamo. E forse su come vorremmo ancora essere. Il 30 dicembre sarà quindi il momento per rivivere un rito che per molti anni ha accompagnato i tradizionali festeggiamenti natalizi italiani: andare al cinema in compagnia di amici e familiari per vedere un film tutti insieme. Ed è proprio per tornare indietro nel tempo che Filmauro e Nexo Digital invitano gli spettatori a scegliere un ‘dress code’ rigorosamente anni Ottanta per rivivere a pieno l’energia e il fascino di quegli anni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata