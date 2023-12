La produttrice discografica ha invitato tutti "a fare attenzione" perché anche altre persone sono inciampate

Disavventura per Caterina Caselli. La produttrice discografica è inciampata nei fili che servono per illuminare l’albero di Natale posto in Galleria Vittorio Emanuele a Milano e si è rotta l’omero. A raccontare l’accaduto, con un post sul suo profilo Instagram è stata la stessa Caselli che ha invitato tutti “a fare attenzione” perché anche altre persone sono inciampate. Caterina Caselli ne avrà per un mese. Nonostante l’accaduto Caselli invia i suoi auguri di buon Natale a tutti i suoi followers.

