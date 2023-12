Appuntamento all'8 gennaio 2024 al Teatro Golden di Roma

Gli allievi de “La Factory” di Gabriele Cirilli, scuola di recitazione e di alta formazione professionale, portando in scena lunedì 8 gennaio 2024 “Pot Pourrì d’Amore” al Teatro Golden di Roma (in via Taranto 36). Uno spettacolo ideato e diretto da Gabriele Cirilli con gli attori della Factory e la simpatica collaborazione di Valter Lupo. L’idea nasce dall’estro e dal talento di un attore protagonista da oltre 30 anni del panorama artistico italiano. Riprendere i brani più famosi, e anche quelli meno noti, di opere teatrali, di opere tragiche greche, di film cult, di cartoon di Walt Disney, di musical e farne una miscela avvincente ed emozionante, che coinvolge dall’inizio alla fine lo spettatore che si trova ad esplorare tutte le sfaccettature di un sentimento tanto nobile e gentile quanto potente e distruttivo: l’Amore, appunto.

