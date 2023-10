Il 16 ottobre 1923 i fratelli Walt e Roy Disney fondarono la compagnia in California. Il motto: "Se potete sognarlo, potete farlo". L'anniversario celebrato nel mondo

La Disney compie 100 anni. Esattamente cent’anni fa, il 16 ottobre 1923, i fratelli Walt e Roy Disney fondarono infatti a Burbank, in California, la compagnia destinata a diventare la regina dei film di animazione.

Quel giorno i due fratelli firmarono il primo contratto per realizzare 12 film di animazione. Nacque così il Disney Brothers Cartoon Studio.

Nel 1928 uscì il primo corto sonoro, ‘Steamboat Willie‘, dove comparve per la prima volta Mickey Mouse (in italiano Topolino), destinato a diventare il personaggio più iconico della compagnia.

Nel giro di una ventina di anni arrivarono capolavori dell’animazione, a cominciare da ‘Biancaneve e i sette nani‘ (1937), il primo lungometraggio animato, che valse il primo Premio Oscar a Walt Disney. Poi uscirono, tra gli altri, ‘Pinocchio‘ e ‘Fantasia‘ (1940), ‘Dumbo‘ (1941), ‘Bambi‘ (1942) e ‘Musica maestro‘ (1946). Nel 1950 esce ‘Cenerentola‘, mentre l’anno successivo è la volta di ‘Alice nel Paese delle Meraviglie‘. Del 1955, invece, è ‘Lilli e il vagabondo‘.

Walt Disney, scomparso nel 1966 a soli 65 anni, ricevette in carriera ben 59 nomination ai Premi Oscar e 26 statuette: 22 per i film e altre 4 per la carriera. È l’unico personaggio dello spettacolo ad avere due stelle lungo la ‘Walk of Fame’: una per il suo contro contributo nel cinema e una per la televisione.

Sono oltre 60, a oggi, i lungometraggi di animazione realizzati dalla Disney che hanno emozionato intere generazioni di bambini, ma anche di adulti. Alcuni sono considerati autentici capolavori del cinema, non solo di animazione, e fuori da ogni genere. Basti pensare, per esempio, a ‘La carica dei cento e uno‘ (1961), ‘Il libro della giungla‘ (1967), ‘La sirenetta‘ (1989), ‘Aladdin‘ (1992), ‘Il re leone‘ (1994), ‘Pocahontas‘ (1995) e i più recenti ‘Frozen – Il regno di ghiaccio‘ (2013), ‘Oceania‘ (2016), ‘Frozen II – Il segreto di Arendelle‘ (2019), ‘Encanto‘ (2021) e ‘Wish‘ (2023). Accanto a questi, Disney ha realizzato anche molti film di live action e animazione (a tecnica mista): tra questi è doveroso ricordare il celeberrimo ‘Mary Poppins‘ (1964).

Nel corso di un secolo, Disney è diventata un colosso assoluto dell’intrattenimento, con numerose divisioni e società create o acquisite (come Marvel e LucasFilm), parchi a tema in giro per il pianeta, diventando, nel 1986, The Walt Disney Company. Attualmente le sue divisioni sono: Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios, Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios, 20th Century Animation e Searchlight Pictures. Disney, inoltre, possiede svariate emittenti televisive, oltre a produrre giocattoli, capi di abbigliamento e articoli per la casa ispirati a suoi personaggi.

Moltissime oggi le celebrazioni, in giro per il mondo, per festeggiare i 100 anni della Disney.

