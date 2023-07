Appuntamenti prestigiosi in tutta la penisola, sul palco tantissimi big del panorama nazionale e internazionale

Il 14 luglio in Francia è ricordato come la presa della Bastiglia, il 14 luglio 2023 in Italia è una data importante per la musica. Salgono sul palco tantissimi big, italiani e internazionali. Ecco qualche appuntamento tra i più prestigiosi.

Milano Stadio San Siro: Depeche Mode

Milano Castello Sforzesco: Goran Bregovic

Roma Stadio Olimpico: Ligabue

Roma Auditorium Parco della Musica: Sting

Padova Stadio Euganeo: Tiziano Ferro

Collegno Parco Certosa Reale: Tananai

Sassuolo Parco Vistarino: Nek e Francesco Renga

Ortona Piazza del Teatro Tosti: Francesca Michielin

Aquileia Piazza Capitolo: Fiorella Mannoia

Lignano Sabbiadoro Arena Alpe Andria: Fabri Fibra

La Spezia Piazza Europa: Gianni Morandi

Catania Villa Bellini: Lazza

San Tammaro Real Sito di Carditello: Massimo Ranieri

Lucca Piazza Napoleone: Norah Jones

Molfetta Banchina San Domenico: Mr. Rain

Bergamo NXT Station: Mara Sattei

Piacenza Palazzo Farnese: Fabio Concato

Firenze Anfiteatro delle Cascine: Ernia

Cesenatico Arena Cappuccini: Niccolò Fabi

Genova Arena del Mare Porto Antico: Rosa Chemical

Bergamo Lazzaretto: Stefano Bollani

Putignano: Sergio Cammariere

