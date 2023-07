Presentati a Napoli i palinsesti della prossima stagione dei canali Rai. L’intrattenimento di prima serata riparte con la Direzione di genere impegnata a garantire un’offerta che salvaguardi i propri cavalli di battaglia. A settembre saranno i classici show del venerdì e del sabato sera a segnare l’apertura di Rai 1 con Carlo Conti alla guida di ‘Tale e Quale Show’ e Milly Carlucci con ‘Ballando con le stelle’. “Ripartiamo il 22 settembre con ‘Tale e quale’. Ma prima, il 15 e il 16, con i Tim Music Awards. Quindi, grande festa della musica”, ha dichiarato Carlo Conti. Rai 2, invece, mira ad attrarre la platea più giovane attraverso l’intrattenimento leggero, la comicità e la musica che rappresentano un asse fondamentale della linea editoriale. In tal senso, tra i programmi in seconda serata, spicca il nuovo programma di Enrico Ruggeri ‘Gli occhi del Musicista’. “La sfida è quella di dimostrare che i contenuti e la cultura possono essere molto divertenti. C’è questa divisione per la quale la cultura è noiosa e il divertimento è idiota. Il mio intendimento, invece, è quello di dimostrare che i contenuti possono divertire molto”, ha dichiarato il cantautore milanese.

