Il cantautore al Teatro lirico Giorgio Gaber di Milano: "L'amore è il principale protagonista di tutte le cose"

Roberto Vecchioni è tra gli ospiti dei Diversity Media Awards, gli ‘Oscar’ dell’inclusione che sono andati in scena la sera del 21 giugno a Milano al Teatro lirico Giorgio Gaber. “Parlare oggi come oggi scivola. Bisogna fare atti, azioni, cose concrete, far capire alle persone, anche a quelle che contano, anche alle istituzioni, che devono essere sempre dalla parte dell’uguaglianza”, ha detto ai cronisti il cantautore. “Ci sono tante cose da fare. Bisogna cominciare da quelle essenziali: l’istruzione a scuola, la forza del diritto della ragione, la forza del sentimento. Vanno rappresentate ai ragazzi fin da piccoli. Ci vuole un governo che abbia idee lungimiranti. Non così restrittive. L’amore è il principale protagonista di tutte le cose”, ha aggiunto l’artista. I Diversity Media Awards, che il 1° luglio verranno trasmessi su Rai 1, premiano i personaggi e i contenuti media che hanno contribuito a una rappresentazione valorizzante della diversità nelle aree del genere, dell’identità di genere, dell’orientamento sessuale ed affettivo e dell’aspetto fisico, etnia, età e generazioni e disabilità.

