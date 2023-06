L'attore aveva 71 anni, celebre per le sue interpretazioni nella serie tv 'Everwood' e nel film 'Hair'

Lutto nel mondo del cinema. Treat Williams, noto per le sue interpretazioni nella serie tv ‘Everwood’ e nel film ‘Hair’, è morto all’età di 71 anni per le conseguenze di un incidente in moto nel Vermont. L’attore era su una motocicletta quando si è scontrato contro un Suv mentre stava svoltando a sinistra, riferisce la polizia locale.

L’uomo – che indossava regolarmente il casco – non ha potuto evitare la collisione ed è stato sbalzato dalla moto. È stato dichiarato morto in ospedale. Williams ha fatto il suo debutto cinematografico nel 1975 in ‘Deadly Hero’, arrivando a coprire oltre 120 ruoli tra cinema e televisione.

