Lo showman prende in giro il nuovo amministratore delegato della tv pubblica che assicura: "Tu rimarrai in Rai"

A ‘Viva Rai2’ Fiorello prende in giro stuzzicandolo il nuovo ad della Rai Roberto Sergio: “Ci doveva essere uno sciopero il 26 ma il nuovo ad, Sergio, Francesco, Giovanni, Peppino… l’uomo dagli otto nomi, lo ha scongiurato facendo delle promesse, che poi non manterrà… Roberto, o Sergio come preferisce, le manterrà queste promesse?”, ha detto lo showman, invitando il dirigente a chiamarlo. Non si è fatta attendere la risposta di Sergio, che ha mandato un messaggio whatsapp mostrato ai telespettatori: “Spiritosone, sono un dipendente Rai. Non faccio promesse, prendo impegni e sono certo di poterli rispettare. Tu rimarrai in Rai con tutti noi”, ha scritto l’ad.

