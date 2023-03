Il cantante avrebbe dovuto suonare negli Stati Uniti, in Australia e in Europa con una data prevista a Manchester questo sabato

Justin Bieber ha cancellato le restanti date del suo Justice World Tour a causa di problemi di salute. L’estate scorsa il cantante, 29 anni, ha rinviato più volte il tour, dicendo ai fan che soffriva di paralisi facciale, dopo la diagnosi della sindrome di Ramsay Hunt. Nel settembre 2022 Bieber aveva affermato che voleva fare della sua salute una priorità.

Justin Bieber has officially CANCELLED the remaining dates of his “Justice World Tour”. Check in with your point of purchase for refunds for your show dates. pic.twitter.com/vMZ2RsdlyR

— Justice Tour Updates (@JusticeTourNews) February 28, 2023