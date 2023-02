Il conduttore: "Non permetterei mai a nessun politico di dirmi cosa devo fare"

“Il messaggio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky verrà letto a fine gara”, prima dello spareggio tra i cinque artisti primi in classifica. Poi i cinque finalisti si esibiranno di nuovo, e a seguire ci sarà spazio per il gruppo ucraino Antytjla. Lo ha spiegato il direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus, in conferenza stampa. “Mai ho ricevuto in 4 anni di Festival una pressione politica, e non lo permetterei mai, da qualsiasi corrente politica, non permetterei mai a nessun politico di dirmi cosa devo fare” ha aggiunto il conduttore.

