La gioia in un post su Instagram

Si riabbracciano finalmente dopo mesi, Luciana Littizzetto e la figlia adottiva Svetlana. “Alla fine…Svetlana è quiiiiiiii!!! Ogni tanto in questi mesi pensavo che non ci sarei riuscita a riportarla in Italia. Non capivo se fosse solo difficile o proprio impossibile. Ma non mi sono arresa. Non ci siamo mai arrese. Ed eccoci qua. Felici”, scrive il volto di ‘Che tempo che fa’ in un post su Instagram.

Svetalana, 24enne di origine bielorussa, era tornata a Minsk – paese satellite della Russia – e lì era rimasta bloccata negli ultimi mesi, oggi il felice incontro.

