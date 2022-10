Il cantante annuncia il nuovo progetto: quadri digitali, NFT, esperienze creative e collaborazioni

Directed by Achille Lauro. È il nuovo progetto dell’eclettico artista veronese che verrà lanciato nel 2023, nel metaverso e non solo. Un’esperienza multiforme, creata in collaborazione con Valuart, in cui si potranno conoscere alcuni dei più importanti concept creativi ed estetici ideati dall’artista e dal suo team nel corso della sua carriera, come gli iconici abiti di Sanremo 2020 e 2021, realizzati con il direttore creativo di Gucci, Alessandro Michele. Ma non solo. Si tratta di un incubatore di idee, esperienze creative, opere fisiche e digitali, collaborazioni con artisti emergenti e affermati del mondo dell’arte e del design.

Raccontare storie nel metaverso

“Mi piace declinare la creatività nelle sue forme più assolute: musica, arte, mondo digital”, racconta Achille Lauro. “Una continua contaminazione tra arti, non convenzionale e libera. Sono contento che Directed By Achille Lauro si apra al metaverso, una dimensione virtuale parallela ancora inesplorata dal grande pubblico. È un progetto spinto da un’inarrestabile propensione all’esplorazione di molteplici campi applicativi, un universo di idee, storie e visioni tutte da raccontare e far vivere in un modo del tutto nuovo“.

L’amministratore delegato di Valuart

C’è tanto entusiasmo anche da parte dell’amministratore delegato e co-fondatore di Valuart, Etan Genini. “Attraverso la partnership con Lauro stiamo definendo un nuovo metodo di valorizzazione della creatività degli artisti nel settore musicale. Il metaverso, infatti, consente di rendere accessibili e di eternare tutti i contenuti creativi generati da un performer: le sue esibizioni, i costumi di scena, le cover degli album. Uno dei grandi pregi di Achille Lauro è la capacità di trasformare la musica in una performance che sintetizza diverse espressioni artistiche, dall’arte figurativa alla moda al teatro. Per questo è il precursore perfetto per aprire spazi e utilizzi innovativi del metaverso, indicando una strada espressiva attraverso il digitale a una nuova generazione di artisti”.

Cinque opere d’arte digitali all’asta

Il prossimo 4 novembre, sulla piattaforma Crypto.com, saranno messe all’asta a scopo benefico, le riproduzioni di cinque opere d’arte generativa NFT già rivelate al pubblico durante la data di Milano del tour estivo Achille Lauro Superstar. Le opere, ideate dagli studenti della BigRock school con il sostegno di De Marinis Group insieme ai partner PwC Italia, LIVENow e The Nemesis, sono dei veri e propri quadri digitali unici al mondo creati in diretta attraverso un sistema sound reactive durante la performance delle canzoni Roma, Solo noi, Marilù, Rolls Royce e C’est la vie. Il ricavato andrà a supporto dell’associazione Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia nei bambini.

