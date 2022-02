L'eleganza e la tagliente ironia di Drusilla Foer fanno riflettere con stile

L’eleganza e la tagliente ironia di Drusilla Foer, il monologo contro la mafia di Roberto Saviano, ma soprattutto la bellezza di molte delle 25 canzoni in gara, che stanno rendendo questo Festival di Sanremo uno dei più grandi successi degli ultimi anni. Sono gli ingredienti della terza serata della kermesse, che si apre con un omaggio al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha giurato per il suo secondo mandato. A nome di “tutti quelli che lavorano al Festival”, Amadeus ha augurato buon lavoro a Mattarella, “esprimendo affetto e gratitudine”. “Per tutti noi lei è un punto di riferimento, e lo è stato anche oggi, quando nel suo discorso ha citato l’importanza della cultura e dello spettacolo”.

Poi gli ha reso omaggio facendo ascoltare ‘Grande grande grande’, di Mina, e sottolineando che nel 1978 il presidente della Repubblica era tra gli spettatori dell’ultimo concerto della cantante.

La gara vede in testa dopo tre serate Mahmood e Blanco, che hanno sorpassato Elisa con le modifiche alla classifica apportate dal voto del pubblico, dopo che nelle prime due serate aveva votato la sala stampa. Sul podio provvisorio anche Gianni Morandi.

Tra i momenti più attesi, l’intervento di Roberto Saviano, che ricorda le stragi di mafia di Capaci e via D’Amelio nell’anno in cui ricorre il trentennale: “Sono passati 30 anni dagli attentati a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, stasera ricordiamo ma non in modo passivo. Li rimettiamo nel cuore. Senza nostalgie ma riportandoli in vita”, ha detto in un passaggio, sottolineando poi come “la delegittimazione” di chi ha combattuto la mafia sia “il miglior alleato del silenzio” e di come le mafie usavano “screditare una persona riempiendola di fango”.

La gara prende il via con Giusy Ferreri e subito dopo Highsnob e Hu: il ritmo elevato ha pagato in termini di ascolti e Amadeus prova a mantenerlo anche in una serata che, per forza di cose, con tutti i cantanti in gara, sarà ben più lunga delle prime due. Ma le esibizioni proseguono in successione, ormai i cantanti hanno rotto il ghiaccio, è la seconda volta e in molti casi si vede: maggiore sicurezza, esecuzione migliore, anche i brani cominciano a entrare nella testa del pubblico. Che decide: dopo le prime due serate dedicate al voto della sala stampa, infatti, ora votano gli spettatori con il televoto e la giuria Demoscopica 1000, gestita, come la votazione della sala stampa, da Noto Sondaggi.

Drusilla Foer, la più attesa della serata, esordisce con la consueta ironia: vorrebbe “cantare in gara”, ma Amadeus le spiega che sarà la sua “compagna di viaggio”. “Se avessi saputo che dovevo fare la valletta sarei venuta più scosciata”, scherza. Ma chi ha avuto la pazienza di attendere il finale della serata, prima della classifica, ha potuto ascoltare parole toccanti: “Le parole sono come le amanti, quando non funzionano più vanno cambiate subito. Ho cercato una parola per sostituire diversità e ne ho trovata una convincente: unicità. Non è facile convivere con la nostra unicità. Allora dobbiamo sollevare tutte le cose che ci abitano, quelle belle e quelle brutte, e portarle in alto. E gridiamo ‘che bellezza! Tutte queste cose sono io’. E sarà bellissimo abbracciare la nostra unicità. E sarà anche più probabile allora aprirsi all’unicità dell’altro. Date un senso alla mia presenza su questo palco, e tentiamo insieme il più grande atto rivoluzionario che si possa fare oggi, che è l’ascolto, l’ascolto degli altri, dell’unicità, confrontiamoci gentilmente, anche solo per essere certi che le nostre convinzioni non siano solo delle convenzioni”.

L’ospite musicale della serata è Cesare Cremonini: canta un medley di alcuni dei suoi più grandi successi e conclude tra i fuochi d’artificio. Ma la gara prosegue a ritmi serrati, tornano Mahmood e Blanco, tra i favoritissimi, e infatti al termine della serata saranno in testa nella classifica provvisoria. Torna Gianni Morandi che riceve una lunga standing ovation dal pubblico. Massimo Ranieri ritrova tutta la potenza vocale, la classe di Elisa ancora una volta incanta, e poco importa che sia ‘scesa’ in seconda posizione: la gara è ancora lunga.

E prosegue oggi con la serata delle cover, dove i 25 artisti si sfideranno con brani del passato, per una serata che si preannuncia davvero magica

