Lo riporta il Gazzettino: l'attore e regista in città per girare 'Ripley'

Anche John Malkovich respinto perché senza green pass. L’attore e regista di fama internazionale si trova a Venezia, in Italia, per girare alcune scene di ‘Ripley’ ma secondo quanto riporta ‘Il Gazzettino’ era privo di green pass quando è arrivato all’hotel extralusso Danieli ed è stato respito. In Italia infatti vige l’obbligo di green pass e dal 10 gennaio di green pass rafforzato (cioè occorre essere vaccinati o guariti).

La star hollywoodiana sarebbe poi stata sistemata dallo staff in una casa privata.

