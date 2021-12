Quattro ragazzi romani, Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio diventano rockstar

È la sera del 6 marzo 2021 e quattro ragazzi romani, Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, stanno per vedere la loro vita cambiare completamente. E con quella, anche una parte della musica italiana. Alla finale del Festival di Sanremo è un testa a testa per la vittoria finale con Fedez e Francesca Michielin, ma alla fine sono i Maneskin a spuntarla con ‘Zitti e buoni’. Un’edizione forzatamente sottotono del Festival, senza pubblico a causa della pandemia, diventa così il trampolino di lancio per un exploit senza precedenti.

I Maneskin possono infatti partecipare, ora, all’Eurovision Song Contest. Così arriva un’altra data fondamentale, in questo anno magico per loro: 22 maggio, Rotterdam. ‘Zitti e buoni’, volutamente mantenuta nella versione in italiano anche sul palcoscenico internazionale, porta al trionfo i Maneskin e li consacra definitivamente come star.

Sono passati solo cinque anni dalla loro formazione e da quando si potevano incontrare per le strade di Roma, in particolare a via del Corso, mentre suonavano per i passanti. Ma la loro carriera, passata da X Factor, ha accelerato in fretta. Mai nessuno però, loro per primi, avrebbe potuto neanche immaginare questo 2021 da sogno.

Subito dopo l’Eurovision entrano in classifica in tutta Europa, in breve tempo il salto oltreoceano è compiuto. Negli Usa apprezzano la loro musica, e mentre ‘Zitti e buoni’ e ‘I wanna be your slave’ – cominciano le ‘concessioni’ all’inglese per conquistare il pubblico internazionale – entrano anche nelle chart mondiali di Spotify e Billboard, un altro singolo, ‘Beggin”, fa ancora di più: va in vetta alla classifica mondiale di Spotify e raggiunge il 13esimo posto della Billboard Hot 100.

Numeri incredibili, che spingono la band a traguardi impensabili fino a pochi mesi prima. Girano gli Usa, rilasciano il nuovo singolo ‘Mammamia’ in ottobre e pochi giorni dopo sono ospiti al Tonight Show di Jimmy Fallon, durante il quale viene annunciato dallo stesso conduttore che il quartetto avrebbe aperto il concerto dei Rolling Stones del 6 novembre. L’appuntamento è a Las Vegas: Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan suonano davanti al pubblico dei Rolling Stones, lo infiammano, ricevono i complimenti ‘urbi et orbi’ di Mick Jagger in persona. È il culmine dell’anno perfetto per la band, una concatenazione di accadimenti e successi che capita molto raramente, premi e riconoscimenti in diversi Paesi e soprattutto quello che più conta per loro: l’amore del pubblico, che li segue come star e li esalta in giro per il mondo. Il 9 dicembre, come a chiudere un fantastico cerchio, tornano a casa, ospiti della finale di X Factor, dove si esibiscono nelle loro hit mandando in visibilio il pubblico del Forum di Assago. Ora volano verso un 2022 in cui, pandemia permettendo, porteranno la loro musica in giro per l’Italia e il mondo con un lungo tour.

