Il cantante della squadra di Hell Raton sbaragalia la concorrenza

(LaPresse) – Baltimora ha vinto l’edizione 2021 di X Factor, per la prima volta ‘senza categorie’, in una finale spettacolare resa indimenticabile dalle performance dei Coldplay, sulle note di ‘Higher Power’ e ‘My Universe’, e dei Maneskin, che sono tornati ‘a casa’ infiammando i 5.700 spettatori del Forum di Assago.

Proprio il gruppo romano ha dato il via alla serata, con ‘Beggin’, dando subito una scarica elettrica al pubblico, che ha poi seguito la finale tra gIANMARIA (roster Emma), Baltimora (roster Hell Raton), Bengala Fire (roster Manuel Agnelli) e Fellow (roster Mika).

La prima manche, i duetti, ha visto protagonisti i quattro finalisti affiancati ognuno dal proprio giudice: Emma e gIANMARIA hanno cantato ‘Sulla nostra relazione’, pezzo del 1978 del primissimo Vasco Rossi; Baltimora accompagnato da Hell Raton ha scelto ‘Otherside’, dei Red Hot Chili Peppers; Manuel Agnelli ha affiancato i suoi Bengala Fire per ‘In Between Days’, dei The Cure; Fellow ha cantato ‘Underwater’ del suo artista preferito Mika potendo duettare proprio con lui, suo giudice. Ma è stato anche il primo eliminato, dal televoto.

La seconda è stato il Best Of, in cui i tre artisti rimasti in gara si sono esibiti con un medley dei brani che hanno presentato durante queste settimane. Hanno aperto i Bengala Fire unendo il mash-up tra ‘Sunny Afternoon’ dei The Kinks e ‘Chelsea Dagger’ dei The Fratellis, ‘Making Plans for Nigel’ degli XTC e ‘Girls & Boys’ dei Blur. Poi è stato il turno di gIANMARIA con ‘Rimmel’ di Francesco De Gregori, ‘Jenny è pazza’ di Vasco Rossi e ‘Io sto bene’ dei CCCP. Baltimora si è infine esibito con ‘Un uomo che ti ama’ di Lucio Battisti, ‘Parole di burro’ di Carmen Consoli e ‘Turning Table’ di Adele. Eliminati i Bengala Fire, il loro giudice, Manuel Agnelli, ha avuto parole di elogio per loro: “Adesso questi ragazzi sanno già cosa fare fuori da qua, li aspetta già un’agenzia per organizzare concerti. Sono orgogliosissimo di voi”.

I Maneskin sono tornati sul palco e hanno cantato ‘I wanna be your slave’, ‘Zitti e buoni’ e ‘Mammamia’, dando l’ultima scarica di adrenalina al pubblico del Forum, a questo punto pronto per conoscere il vincitore di X Factor. In finale si sono ritrovati gIANMARIA e Baltimora, due ventenni sul palco più prestigioso, che si sono sfidati con le canzoni presentate nel corso di queste settimane: ‘Altro’ e ‘Baltimora’ per Baltimora, ‘I Suicidi’ e ‘Senza Saliva’ per gIANMARIA. Il cantante del roster di Hell Raton ha conquistato il pubblico, con la sua grande voce e il suo modo di trasmettere le emozioni, e ha vinto questa edizione di X Factor, la prima senza Alessandro Cattelan al ‘timone’, sostituito da Ludovico Tersigni, che ha portato in porto con stile una nave non facile da governare.

