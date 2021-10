Diego Abatantuono

La pellicola di Guido Chiesa arriverà al cinema il prossimo 28 ottobre

Arriverà al cinema il prossimo 28 ottobre “Una notte da dottore“, il nuovo film di Guido Chiesa con Frank Matano e Diego Abatantuono. Ed è arrivato anche il trailer della pellicola, prodotta da Maurizio Totti, Alessandro Usai e Iginio Straffi per Colorado Film, in collaborazione con Medusa Film.

Tutto accade in una notte in questa divertente commedia che vede protagonisti un rider e un medico, e che sarà presentata in anteprima come Evento Speciale alla XIX edizione di Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 14 al 24 ottobre 2021.

“Una Notte da Dottore” con Diego Abatantuono: la trama

La storia è quella di Pierfrancesco Mai, 65 anni, un dottore che lavora come guardia medica notturna, ma anche un “uomo pieno di acciacchi, burbero e per nulla empatico con i pazienti”, si legge nella sinossi.

Una notte il medico è protagonista di un incidente assieme Mario, rider trentenne che consegna cibo a domicilio. Mario è illeso, ma la sua bicicletta è distrutta mentre Pierfrancesco, a causa dell’incidente, vede riacutizzarsi la sua sciatalgia e non può più guidare.

Entrambi rischiano di perdere il lavoro, ma “al dottore viene un’idea che salva entrambi: Mario, ‘guidato’ a distanza da Pierfrancesco tramite un auricolare, andrà a fare le visite al posto suo e con l’auto del medico faranno anche le consegne a domicilio. Dopo una serie di rocambolesche (dis)avventure i due impareranno a sostenersi a vicenda e la notte volgerà al termine cambiando in meglio le loro vite”, concludono dalla produzione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata