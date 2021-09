Sydney Park

Ecco il trailer del film che sarà disponibile sulla piattaforma dal 6 ottobre

Arriverà su Netflix il prossimo 6 ottobre “There’s Someone Inside Your House”, l’atteso horror che rientra nella programmazione della piattaforma in vista di Halloween.

La pellicola arriva direttamente dai produttori di “Stranger Things” e “The Conjuring Universe” e si basa sul bestseller di Stephanie Perkins per la regia di Patrick Brice.

“C’è Qualcuno in Casa Tua”, questo il titolo italiano, racconta la storia di alcuni ragazzi della Osborne High School alle prese con un killer mascherato che prende di mira gli studenti e rivela i loro segreti. Makani (la protagonista) e i suoi amici sono pronti a identificarlo ma non sanno a cosa vanno incontro.

“There’s Someone Inside Your House” di Netflix: il trailer

Il trailer, appena rilasciato da Netflix, anticipa le atmosfere della pellicola e mostra la protagonista principale, la giovane attrice americana Sydney Park, già vista nella serie tv “Pretty Little Liars: The Perfectionists” e in “The Walking Dead”, che interpreta la giovane Makani.

Le riprese di “There’s Someone Inside Your House” si sono svolte due anni fa, da agosto a ottobre 2019, in Canada, tra la Columbia Britannica e la Manitoba. La società di produzione è la “21 Laps Entertainment”, la stessa che sta dietro altri successi di Netflix, come “Stranger Things”, “Shadow and Bone”, “I am Not Okay with This” e “Dash & Lily”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata