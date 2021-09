L'attore aveva accusato un malore a fine luglio durante le riprese di Better Call Saul

Bob Odenkirk è ritornato al lavoro sul set di Better Call Saul, circa sei settimane dopo essere stato colpito da infarto sul set della popolare serie. Lo ha annunciato lo stesso attore tramite il suo profilo Twitter

Back to work on Better Call Saul! So happy to be here and living this specific life surrounded by such good people. BTW this is makeup pro Cheri Montesanto making me not ugly for shooting! pic.twitter.com/lTAfPg7dDp

— Mr. Bob Odenkirk (@mrbobodenkirk) September 8, 2021