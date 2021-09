Il cantante: "Ci sono strumenti per concerti in sicurezza"

(LaPresse) – Mahmood sposta il tour nei club in Italia ed Europa da novembre 2021 ad aprile 2022. “Ciò che differenzia questo spostamento dai precedenti è che oggi abbiamo gli strumenti che permetterebbero di fare concerti in sicurezza: i green pass. Guardo all’estero e vedo che si può fare. Evidentemente quando ci sono la volontà e l’attenzione verso un settore le soluzioni si trovano. Provo un forte senso di abbandono da parte delle istituzioni”. Così si è sfogato il cantante su Twitter dopo il terzo rinvio forzato della tournée per via delle restrizioni della pandemia.

Il tour del vincitore di Sanremo 2019 era stato annunciato per la prima volta lo scorso 11 agosto, a seguito della pubblicazione del suo secondo album “Ghettolimpo“, contenente hit come “Rapide” , “El Dorado”, “Inuyasha” e “Zero”, quest’ultima diventata colonna sonora principale dell’omonima serie Netflix. Non si tratta di un periodo particolarmente fortunato per il cantante, che peraltro risulta essere anche uno degli inquilini coinvolti nell’incendio della Torre del Moro a Milano. Qui di seguito tutte le date del “Ghettolimpo tour”:

