Bianca Guaccero

Il 13 settembre torna l’appuntamento con il factual show su beauty, fashion, salute, benessere e green del pomeriggio di Rai2

La decima edizione di “Detto Fatto”, la quarta sotto la guida di Bianca Guaccero, attrice prestata alla conduzione, riapre i battenti alle 15.15 di lunedì 13 settembre, giorno che riapre ufficialmente la stagione televisiva.

Per l’occasione, la presentatrice di origini pugliesi ha rilasciato un’intervista all’Ansa: “Ci ha salvato il contatto con le persone: sapere che erano felici per la nostra leggerezza, anche se mantenuta faticosamente, ci ha fatto andare avanti con il sorriso, senza mollare. Anche quest’anno saranno loro da casa la nostra guida”. Da casa perché in studio non ci sarà il pubblico nel rispetto delle misure anti-contagio.

“Detto Fatto”, per Bianca Guaccero è un traguardo personale

Bianca Guaccero ha aggiunto di vivere i 10 anni del factual show, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, come un traguardo personale: “Quando ho iniziato non avevo idea di quanto sarebbe durata. Alla fine della stagione mi sembra sempre difficile staccarmi, abbiamo un bel gruppo unito, mi manca l’adrenalina che vivo tutti i giorni in onda e soprattutto il contatto col pubblico. Ho una sana dipendenza, quella di sentirmi parte di un progetto grande che unisce le persone”.

“Detto Fatto”, tutte le novità

“Detto fatto” si articolerà tra novità e conferme: ci saranno i collaudati Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi che non lasceranno mai sola in video Bianca, così da creare un clima conviviale. Via anche a un nuovo spazio dedicato alle tematiche green, con rubriche sulla moda e sulla cucina del riciclo e con consigli pratici per la salvaguardia dell’ambiente. L’altra grande novità riguarda il pubblico: sarà coinvolto tramite un portale. Gambi leggerà i commenti e gli interventi degli spettatori dalla postazione web in tempo reale.

La prima puntata sarà dedicata a Raffaella Carrà, scomparsa lo scorso 5 luglio, con una serie di filmati presi dalle teche Rai. “Per me Raffaella Carrà è importante, a lei devo l’inizio della mia capacità di sognare di fare questo mestiere. È il mio mito, a due anni prima di parlare cantavo già le sue canzoni. Apriremo la nuova edizione di ‘Detto Fatto’ con lei: se siamo qui è anche per merito suo” ha affermato Bianca, che a fine settembre vedremo nei panni di attrice nella fiction “Fino all’ultimo battito” accanto a Marco Bocci e Loretta Goggi.

