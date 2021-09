Ballando con le stelle

Milly Carlucci ha svelato i nomi dei primi concorrenti della nuova edizione di "Ballando con le Stelle", che tornerà sabato 16 ottobre su Rai 1

Milly Carlucci, nell’ultimo numero di Tv Sorrisi e Canzoni, ha confermato i primi 7 concorrenti ufficiali del programma “Ballando con le stelle” 2021, che prenderà il via ufficialmente dal prossimo 16 ottobre.

“Ballando con le stelle” 2021, i primi concorrenti

Tra i personaggi che parteciperanno allo show troviamo Morgan, Al Bano e Mietta ma a loro si aggiungeranno anche la showgirl Sabrina Salerno e Valeria Fabrizi (l’amatissima suor Costanza della fiction “Che Dio ci aiuti”). Dallo sport arriverà l’ex calciatore Fabio Galante e, in ultimo, è arrivata la conferma della presenza del parrucchiere dei vip Federico Fashion Style.

Come già anticipato nei mesi scorsi, Milly Carlucci ha confermato di aver fortemente voluto nella nuova edizione la stessa giuria degli anni precedenti: “Io non cambierei nulla perché quella giuria rappresenta il pubblico nella sua totalità”, aveva raccontato. Dunque dovrebbe essere confermata la partecipazione di Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Milly Carlucci (@milly_carlucci)

E, a proposito dei giurati, nei giorni scorsi la conduttrice aveva affermato: “Sono le persone che il pubblico ama odiare. Ma in verità è un gioco delle parti. Quello di indignarsi, provocare, stuzzicare. Da una parte Selvaggia, Mariotto, Canino, dall’altra qualche concorrente vip, che magari non accetta una critica o il pubblico in sala o sui social che non gradisce il commento e simpatizza per uno o per l’altra. Non ci si divertirebbe, un po’ di pepe, leggerezza ci vuole”.

Confermata in ultimo anche i tre opinionisti, ovvero Alberto Matano e Roberta Bruzzone: a loro, quest’anno, si aggiungerà anche Alessandra Mussolini, che lo scorso anno aveva invece partecipato come concorrente, arrivando in finale in coppia con Samuel Peron.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Milly Carlucci (@milly_carlucci)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata