Ballando con le Stelle

L’atleta ha dichiarato che parteciperebbe volentieri al programma ma non come concorrente: "Farò il ballerino per una notte"

Marcell Jacobs protagonista della prossima edizione di “Ballando con le Stelle”. L’atleta, di ritorno dalla recente vacanza in Messico assieme alla futura moglie Nicole Daza, ha annunciato la sua presenza nel programma di Rai 1 in un’intervista concessa al settimanale Di Più: “Sono pronto per prendere parte a Ballando con le Stelle quando sarà il momento, farò il ballerino per una notte“.

Marcell Jacobs: “Ci sarebbe materiale per prendermi in giro…”

“Mi esalta l’idea di prendere parte a Ballando con le Stelle anche se non potrei mai fare il concorrente. Se scendessi in pista ogni settimana tutta la mia credibilità, tutto quello che di buono sono riuscito a fare alle Olimpiadi verrebbero messi a dura prova dall’esito dell’esibizioni. Ci sarebbe materiale per prendermi in giro…” ha poi aggiunto ironicamente.

Nel frattempo prende forma il cast della trasmissione “Ballando con le stelle 2021”. Al momento l’unico nome certo è quello di Morgan ma, stando ai rumors circolati in rete in queste ore, altri potenziali concorrenti potrebbero essere l’ex calciatore Fabio Galante e il parrucchiere Federico Fashion Style, così come Sabrina Salerno, Dj Albertino e Albano Carrisi. Ma le trattative sono ancora aperte anche con altri Vip: non resta, dunque, che attendere sabato 16 ottobre.

