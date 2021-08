Imelda Staunton

Nella quinta stagione, l'attrice britannica seguirà a Claire Foy e Olivia Colman

Netflix ha pubblicato sui profili social ufficiali di “The Crown”, la prima immagine ufficiale della nuova Regina Elisabetta II. A interpretare la sovrana nella quinta stagione della serie tv ci sarà Imelda Staunton. L’attrice britannica, dunque, seguirà Claire Foy e Olivia Colman, che hanno ricoperto il ruolo della protagonista nelle prime quattro stagioni di “The Crown”.

Imelda Staunton, la nuova Regina di The Crown

La prima foto di Imelda Staunton, 65 anni, nei panni della Regina è stata pubblicata da Netflix su Instagram con la caption: “Un primo assaggio della nostra nuova Regina Elisabetta II”. L’attrice britannica è famosa soprattutto per l’interpretazione di Dolores Umbridge in due dei film della saga di Harry Potter, ma il suo ruolo più impegnativo e drammatico è stato nella pellicola “Il segreto di Vera Drake” di Mike Leigh, del 1995. Grazie a questo film si è aggiudicata la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile alla Mostra del Cinema di Venezia e il BAFTA alla miglior attrice, ed è stata candidata all’Oscar alla miglior attrice e ai Golden Globe.

Imelda Staunton sarà, con molta probabilità, l’ultima attrice a interpretare la sovrana nella serie Netflix, che ha già annunciato che lo show si concluderà con la sesta stagione. Le ultime due stagioni di “The Crown” saranno ambientate negli anni ’90 e la serie si concluderà con le vicende dei primi anni 2000.

