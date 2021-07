Stasera suonano i Modena City Ramblers

Ha preso il via il Festival Alta Felicità in Val Susa, a Venaus, organizzato dal Movimento No Tav e che andrà avanti fino a domenica. Già presente qualche centinaio di persone. All’evento di apertura ha parlato, in videocollegamento, anche la ex portavoce no Tav Dana Lauriola, che si trova ai domiciliari per aver parlato al megafono durante una manifestazione del 2012 sulla A32, nella quale vennero fatte passare al casello alcune auto senza che pagassero il pedaggio. “Le nostre azioni come Movimento sono un modo di essere. Il Festival è qualcosa di bellissimo, ci vedremo il prossimo anno” ha detto in video.

All’infopoint viene consegnato un braccialetto per l’ingresso. Gli organizzatori hanno chiesto di arrivare vaccinati o con un tampone negativo oppure ci si può sottoporre a test salivare rapido in loco.

Stasera suonano i Modena City Ramblers e i Lou Dalfin.

