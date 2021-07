Margot Robbie

L'attrice australiana sarà per la terza volta Harley Quinn in 'The Suicide Squad-Missione suicida', in sala dal 5 agosto. Ecco il suo identikit

Bella e determinata, Margot Robbie è nata a Dalby in Australia il 2 luglio del 1990.

31 anni da poco compiuti, ha al suo attivo diversi film ad alto costo (tra cui ‘Focus-Niente è come sembra‘ e ‘The Legend of Tarzan‘).

Ha interpretato 3 volte la svalvolata Harley Quinn (in ‘Suicide Squad‘, in ‘Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn‘ e in ‘The Suicide Squad-Missione suicida‘, in sala dal 5 agosto).

È stata diretta da Martin Scorsese (‘The Wolf of Wall Street‘) e Quentin Tarantino (‘C’era una volta a… Hollywood‘).

Ha sfiorato l’Oscar con ‘Tonya‘.

Margot Robbie tra i Top 100 di ‘Time’

Inserita nel 2017 da ‘Time’ tra le 100 persone più influenti al mondo, ecco 10 curiosità su di lei.

1 La soap australiana ‘Neighbours‘ ha dato inizio alla sua carriera nel 2008. La serie non è mai andata in onda in Italia, ma è stato il format da cui si è partiti per creare ‘Un posto al sole‘.

2 Pur essendo strepitosa bionda nella maggior parte dei film, il suo colore naturale è molto più scuro.

3 A un party di Natale, Margot Robbie scambiò il Principe Harry per il cantante Ed Sheeran.

4 È anche doppiatrice, come nel film d’animazione ‘Peter Rabbit‘.

5 Ottenne il ruolo di Naomi Lapaglia in ‘The Wolf of Wall Street’ sbaragliando la concorrenza di Blake Lively, Rosie Huntington-Whiteley, Teresa Palmer ed Amber Heard.

6 Margot Robbie ha una forte passione per i tatuaggi. Sul set di ‘Suicide Squad’ ha tatuato il regista David Ayer e la collega e amica Cara Delevingne.

7 Nelle scene più forti in cui interpretava Harley Quinn ha eseguito la maggior parte delle performance di persona. Imparando anche a trattenere il fiato per più di 5 minuti.

8 Per ‘Tonya’ ha imparato a pattinare sul ghiaccio, allenandosi ogni giorno per 4 mesi, anche a Natale.

9 I suoi nonni non hanno mai voluto vedere ‘The Wolf of Wall Street’ a causa delle scene forti contenute nel film.

10 Margot Robbie è molto sportiva. Ama l’hockey sul ghiaccio e ha preso anche lezioni di trapezio.

