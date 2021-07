Rino Gaetano, Instagram

Il Meeting delle etichette indipendenti si svolgerà nel mese di ottobre a Faenza

Il Mei, Meeting delle etichette indipendenti, in programma dall’1 al 3 ottobre prossimi a Faenza, sarà dedicato a Rino Gaetano in occasione dei 40 anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 2 giugno 1981. L’edizione numero 26 del festival sarà arricchita da un programma fitto di eventi, concerti, forum, convegni, e dirette streaming. Il tutto dislocato in varie piazze, teatri, luoghi della cittadina romagnola.

Rino Gaetano, “primo indipendente ante-litteram”, sarà ricordato al teatro Masini il 1 ottobre con lo spettacolo “40 anni senza Rino” e con la consegna di un premio ad Alessandro Gaetano, il nipote dell’artista, per ricordare Rino e tenere viva la sua memoria.

Il Mei a ottobre a Faenza: il programma

Nel programma della manifestazione, il 2 e 3 ottobre al Palazzo delle Esposizioni è prevista la “Fiera del disco” con dischi in vinile, strumenti musicali, libri, figurine, cd, poster, riviste e fumetti. Sempre il 2 ottobre, sul palco del Mei, si esibirà il vincitore del “Meeting Music Contest – Il coraggio di dire ‘Io’”, selezionato tra trenta semifinalisti, scelti fra 137 partecipanti che suoneranno alla Fiera di Rimini tra il 20 e il 25 agosto.

Nel programma del Mei 2021, infine, anche la settima edizione de “La musica è lavoro”, premio musicale in memoria del sindacalista Luigi Miserocchi, che andrà al “brano che meglio rappresenta il momento sociale e lavorativo che stiamo vivendo”.

