Presente anche la sindaca di Roma Virginia Raggi

Nel pomeriggio il feretro di Raffaella Carrà è arrivato alla sala della Protomoteca del Campidoglio, dove è stata allestita la camera ardente. Presente anche la Sindaca Virginia Raggi, che ha accolto prima i cari dell’artista (tra cui il coreografo Sergio Japino) e poi i tanti fan, accorsi in massa per renderle omaggio. La camera sarà aperta fino alle ore 24, poi giovedì 8 dalle 8 alle 12 e dalle 18 alle 24; si chiuderà nella mattina di venerdì 9, giorno del funerale presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli alle ore 12.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata