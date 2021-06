Bob Odenkirk in 'Io sono nessuno'

Un uomo tranquillo e fin troppo remissivo si scatena quando un gruppo di delinquenti risveglia i suoi istinti assassini

‘Io sono nessuno‘ sarà in sala dall’1 luglio, distribuito da Universal. Diretto da Ilya Naishuller, il film ha avuto un grande successo negli USA, tanto che la produzione sta già lavorando a un secondo capitolo.

La trama di ‘Io sono nessuno’

Hutch Mansell (Bob Odenkirk) è un padre sottovalutato e un marito trascurato. Prende le umiliazioni della vita in faccia, senza mai respingerle. Un signor nessuno.

Una notte due ladri entrano nella sua casa di periferia. Hutch si rifiuta di difendere se stesso e la sua famiglia, sperando di prevenire una violenza maggiore. Suo figlio adolescente Blake (Gage Munro), rimane deluso da lui. Sua moglie Becca (Connie Nielsen) sembra volerlo tenere sempre più lontano.

Le conseguenze dell’incidente si scontrano con la rabbia ribollente di Hutch. Innescano istinti dormienti e lo spingono verso un percorso brutale che farà emergere oscuri segreti e abilità letali.

Parte un turbine di pugni, sparatorie e stridore di pneumatici. Hutch dovrà salvare la sua famiglia da un pericoloso avversario e assicurarsi di non essere mai più trattato come un “nessuno” qualunque.

La furia di un signor nessuno

Derek Kolstad, lo sceneggiatore di ‘Io sono nessuno’, è anche l’autore di ‘John Wick‘. Gli echi e le assonanze tra i due film sembrano evidenti. Tuttavia il personaggio di Hutch Mansell ricorda anche il protagonista di ‘Cane di paglia‘. Per non parlare del Tom Stall di Viggo Mortensen in ‘A History of Violence‘.

Il titolo originale, ‘Nobody’ (Nessuno) è anche una citazione dall”Odissea‘. Quando Ulisse/Odisseo dice al terribile Polifemo “Io sono Nessuno”. Salvo poi diventare, da vittima, vendicatore dei compagni sbranati.

Il drammaturgo inglese del XVII secolo John Dryden ha scritto: “Guardati dalla furia di un uomo tranquillo”.

