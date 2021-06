L’8 giugno è un giorno fortunato per il cinema americano. Tre pellicole uscite negli anni Ottanta hanno riscosso un incredibile successo. Nel 1983 esce “Una poltrona per due”, con Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis, film che in Italia diventa una tradizione della vigilia di Natale. Dan Aykroyd lo ritroviamo al cinema anche l’anno dopo, con “Ghostbusters“, pellicola che ha conquistato il mondo intero e che ha superato i mostriciattoli di “Gremlins“, in sala lo stesso giorno.

