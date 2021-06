Il 7 giugno del 1958 nasceva Prince Rogers Nelson, il cantante noto come Prince. Un nome, un destino, visto che è stato chiamato così per la band “Prince Rogers Trio”, il gruppo del padre. È nato a Minneapolis e quando frequenta le scuole medie dimostra grande talento e creatività. Riesce a suonare diversi strumenti, come farà nel 1978 quando produce, scrive e interpreta il suo primo album “For You”. Il “Genio di Minneapolis”, come viene soprannominato, è considerato uno dei migliori cantanti e chitarristi di sempre. Il 21 aprile 2016 viene trovato morto in un ascensore della sua residenza. Aveva 57 anni.

