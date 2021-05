La bagnina di Baywatch si scaglia contro la nuova serie 'Pam and Tommy'

Pamela Anderson contro la miniserie biografica ‘Pam & Tommy’. L’attrice commenta così l’uscita della nuova serie: “La serie su di me? Non ha assolutamente alcuna intenzione di guardarla”.

La serie in 8 episodi, in uscita prossimamente sulla piattaforma in streaming Hulu, racconterà la storia d’amore tra il batterista dei Mötley Crüe Tommy Lee e la bomba sexy Pamela Anderson. I due di sposarono dopo solo 96 ore di conoscenza. Durante il matrimonio, Lee fu arrestato per violenza domestica e condannato a 6 mesi di carcere. La coppia, che ha avuto due figli, Brandon Thomas e Dylan Jagger, divorziò poi nel 1998.

Sempre nello stesso anno venne diffuso online un filmato in versione integrale che ritraeva Anderson in scene di sesso durante la sua prima notte di nozze con Lee. Entrambi fecero causa al distributore, Internet Entertainment Group, ma alla fine raggiunsero un accordo in base al quale il nastro restò di dominio pubblico.

A interpretare Pamela nella serie sarà Lily James, 32 anni, mentre Sebastian Stan, 38 anni, sarà Tommy Lee. Recentemente Lily James, salita alla ribalta per la sua interpretazione nella serie televisiva ‘Downton Abbey’, ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcuni scatti del set che la ritraggono nei panni di Pamela Anderson.

Secondo ‘The Sun’, Pamela Anderson sarebbe tutt’altro che contenta della notizia di una serie dedicata alla sua vita privata. Infatti la bagnina più famosa della storia della tv non è rimasta colpita più di tanto, commentando: “Lily non si avvicina nemmeno lontanamente a Pamela”.

Courtney Love in difesa dell’amica Pamela Anderson

A prendere le difese di Pamela anche l’amica di lunga data Courtney Love: “La serie è oltraggiosa e vile. Pamela non ha intenzione di vedere quella serie maledetta. Mai. Non ha mai sentito parlare degli attori che interpretano lei e Tommy e non le interessa conoscerli. Lei e la sua famiglia pensano che la serie sia un colpo basso, uno scherzo”.

La cantante ha poi aggiunto: “Quel video ha distrutto la vita della mia amica Pamela. La produzione mi ha chiesto di poter usare una copertina di ‘Rolling Stone’ con la mia immagine, ma ho rifiutato. Il mio cuore è con Pamela. Questo lavoro le causerà un nuovo trauma”.



Tuttavia ‘The Hollywood Reporter’ scrive che ‘Pam & Tommy’ non sarà una serie erotica, ma avrà un taglio da più da commedia.

