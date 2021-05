Quarant'anni senza Bob Marley

L'icona del reggae fu stroncato da un cancro quarant'anni fa

Quaranta anni senza Bob Marley: l’icona della musica reggae morì la mattina dell’ 11 maggio del 1981 in un ospedale di Miami, per un cancro. Aveva 36 anni. Figlio di una giamaicana e di padre britannico, portò al successo commerciale il sound dell’isola caraibica. Nelal storia e nell’immaginario collettico alcuni successi come ‘No Woman No Cry’ a ‘Jammin’’. Contrinbuì a diffondere a livello globale la religione rastafariana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata