Il confronto tra l'attore turco e quello pakistano nei panni della Tigre della Malesia

Sandokan contro Sandokan. Il nuovo, che avrà il fisico dell’attore Can Yaman (tornato su instagram dopo una pausa), e lo storico, che per tutti ha lo sguardo magnetico di Kabir Bedi.

Sandokan è uno solo

Kabir Bedi nei giorni scorsi ha fatto i complimenti a Can Yaman, che lo sostituirà nei panni de La Tigre della Malesia (qui). Però, ha aggiunto, un consiglio che pare un monito: “Sandokan non può essere ricreato, deve avere la stessa immagine per far sì che possa essere ricordato per sempre”. Tradotto: Sandokan sono io.

Spetta agli spettatori la decisione

“A stabilire l’affermazione popolare del nuovo Sandokan sarà esclusivamente il pubblico mondiale”, ha aggiunto Kabir Bedi.

Nella gallery il confronto diretto tra i vecchi interpreti (oltre a Bedi, Adolfo Celi, Philippe Leory e Andrea Giordana) e quelli nuovi (oltre a Yaman, Luca Argentero, Alessandro Preziosi e Alessandra Mastronardi).

