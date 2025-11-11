L’intelligenza artificiale arriva tra i banchi del liceo scientifico

L’Istituto Filippin di Pieve del Grappa annuncia una novità assoluta per il Veneto e tra le prime in Italia: l’attivazione del nuovo Liceo Scientifico con curvatura in ‘Intelligenza Artificiale e Scienza dei Dati’. È uno dei primi licei italiani che porta l’intelligenza artificiale tra i banchi, integrando la formazione scientifica tradizionale con laboratori di machine learning, data analysis, etica digitale e robotica intelligente. Il progetto sarà presentato nel corso degli Open Day del 15 e 16 novembre. Il nuovo indirizzo nasce ai piedi del Monte Grappa, in un campus internazionale che ospita ogni anno anche studenti provenienti dagli Stati Uniti.