Alla Mole Vanvitelliana di Ancona l’evento scaturito da un progetto speciale della Commissione Pari opportunità in collaborazione con il Comune di Ancona e la Capitaneria di porto di Ancona. Presidente Cpo, Maria Lina Vitturini: “Settore marittimo e portuale non più un tabù per le donne”

L’Auditorium “O. Tamburi” della Mole Vanvitteliana di Ancona ha ospitato l’evento organizzato dalla Commissione regionale Pari opportunità in collaborazione con il Comune di Ancona e la Capitaneria di porto dal titolo “Parità di genere nel mondo marittimo”.Un focus sulla parità di genere in ambiti e professioni inerenti l’industria, il management e i servizi marittimi e portuali.

Un convegno organizzato dalla presidente Cpo Vitturini

“Obiettivo specifico di questo progetto – ha spiegato la presidente Cpo Maria Lina Vitturini – è quello di promuovere la conoscenza delle opportunità occupazionali nel settore marittimo portuale a favore del genere femminile, ciò anche in funzione dell’orientamento didattico”.

Tanti gli studenti presenti

Ampia la platea di studenti e studentesse che hanno preso parte all’evento, provenienti da istituti di istruzione superiore di tutta la regione e che hanno potuto ascoltare racconti e testimonianze di donne che hanno intrapreso una carriera di successo non soltanto nei settori marittimo, navale e portuale, ma anche universitario e dell’informazione.

“Utile far conoscere, principalmente alle nuove generazioni ancora impegnate nel percorso di istruzione di secondo grado – ha evidenziato Vitturini – ambiti lavorativi poco noti, storicamente appannaggio degli uomini e che, sebbene molto lentamente, stanno aprendo le porte anche al genere femminile”.

Ad aprire i lavori l’assessore alle Pari opportunità del Comune di Ancona, Orlanda Latini, l’ammiraglio Vincenzo Vitale della Capitaneria di porto, l’ammiraglio Antonio Natale del comando scuole della MM, l’assessore regionale al Bilancio, Goffredo Brandoni, l’eurodeputato Carlo Ciccioli, il direttore dell’Ufficio scolastico regionale, Donatella D’Amico, il Presidente dell’Autorità portuale Vincenzo Garofalo, la professoressa Maria Serena Chiucchi, docente di Economia aziendale di Univpm.

