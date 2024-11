L'approvazione dell'Aula con 87 voti a favore, 40 contrari e 18 astenuti

L’Aula del Senato ha dato il via libera, con 87 voti a favore, 40 no e 18 astenuti, al disegno di legge sull’accesso ai corsi di laurea magistrale in Medicina e chirurgia. Il provvedimento, che prevede tra l’altro lo stop ai test d’ingresso, passa ora alla Camera.

Come funziona lo stop ai test di ingresso

Secondo il nuovo provvedimento, gli studenti che vogliono frequentare la facoltà di Medicina potranno iscriversi liberamente al primo semestre senza numero chiuso. Al termine del primo semestre, verrà stilata una graduatoria nazionale basata sui crediti formativi acquisiti e sugli esami sostenuti: gli studenti ai primi posti potranno proseguire con il corso di laurea in Medicina mentre gli altri potranno passare ad altri corsi mantenendo la validità degli esami sostenuti.

