Il sottosegretario Sasso: "Preservare la didattica in presenza per i nostri studenti è sempre stata una priorità dell'attuale Governo"

Si accende il dibattito sul rientro a scuola e sulla possibilità, paventata da alcuni, di prevedere la Dad e la quarantena solo per gli studenti non vaccinati. Contraria la Lega: “Preservare la didattica in presenza per i nostri studenti è sempre stata una priorità dell’attuale Governo. Un principio sacrosanto a cui dobbiamo tener fede anche per la seconda parte dell’anno scolastico. La campagna di vaccinazione per i più piccoli è appena partita e inasprire i protocolli su contagi e quarantene ci esporrebbe al rischio di eccessive penalizzazioni. Non possiamo permetterci di relegare in dad milioni di studenti, creando enormi difficoltà alle mamme e ai papà e sovraccaricando il lavoro già complesso di insegnanti e dirigenti scolastici”. Lo scrive su Facebook il sottosegretario all’Istruzione, Rossano Sasso (Lega), in un post intitolato ‘Diritto allo studio per tutti. Scuole aperte per tutti’.

“Lasciare a casa da scuola 3 milioni e mezzo di bambini a gennaio? Non è questa la soluzione – dicono dalla Lega – si intervenga piuttosto su aerazione e si usino le mascherine: discriminare bambini e famiglie non ha nessun senso”.

Il commento del M5S

“La scuola è il luogo dove si insegna l’inclusione e la non discriminazione: lasciare alcuni studenti a svolgere didattica in presenza e altri in dad perché non vaccinati sarebbe davvero grave, oltre che particolarmente difficile da attuare da un punto di vista didattico-organizzativo. La sottosegretaria Floridia ha perfettamente ragione: si deve lavorare per aumentare ulteriormente la sicurezza nelle scuole, si devono stanziare più risorse e definire nuovi protocolli per la gestione delle quarantene. Questa è l’unica strada percorribile per fare in modo che le scuole restino aperte e più volte ci siamo espressi in Parlamento in tal senso: altre scorciatoie per noi non sono contemplabili”. Lo dichiarano le deputate e i deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura.

Fratelli d’Italia contro “discriminazione a scuola”

“L’ipotesi Dad per gli studenti non vaccinati è una follia che Fratelli d’Italia ritiene discriminatoria e inaccettabile. Anche sulla scuola il ‘governo dei migliori’ è nel caos più totale e continua a navigare a vista, abbandonando le famiglie nell’incertezza più assoluta. Se Draghi, Bianchi e Speranza vogliono davvero ‘salvare la scuola’, facciano quello che Fratelli d’Italia chiede dall’inizio della pandemia e che finora non è stato fatto: aerazione meccanica controllata come suggerito anche dall’Oms, potenziamento del trasporto pubblico, più spazi e sanificazione costante delle classi, implementazione degli organici”. Lo dichiarano le parlamentari di FdI, Paola Frassinetti, responsabile nazionale dipartimento istruzione, ed Ella Bucalo responsabile scuola.

