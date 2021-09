Qualche decina di manifestanti in presidio al Provveditorato degli studi di Milano, anche Paragone

(LaPresse) Manifestazione sotto al Provveditorato degli studi di Milano, in Via Soderini, contro il green pass: una cinquantina di persone tra genitori e insegnanti si è trovata per protestare contro l’obbligo del certificato verde per entrare a scuola proprio nel giorno in cui in molte regioni d’Italia gli studenti tornano tra i banchi. Al presido anche il candidato sindaco a Milano Gianluigi Paragone.

