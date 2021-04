La società che gestisce il servizio: "ripristino entro la mattina di domani"

Un attacco hacker alla scuola, nel giorno del ritorno tra i banchi per oltre 5 milioni di studenti – circa 6 alunni su 10 – in Italia: il registro elettronico scolastico è andato fuori uso questa mattina. Lo ha reso noto la piattaforma che ha in gestione il servizio diffuso ormai in tutte le scuole del paese: “A seguito dell’attacco subito dalla nostra piattaforma, inviamo di seguito le istruzioni per gestire il registro di emergenza del protocollo”, spiega la società Axios chiarendo che i servizi saranno di nuovo disponibili “entro la mattina di domani”.

