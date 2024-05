La missione sviluppata dall'Agenzia spaziale europea e da quella giapponese

Il Falcon 9 di SpaceX ha lanciato ieri il satellite Earth Cloud Aerosol and Radiation Explorer (EarthCARE) dalla base spaziale di Vandenberg, in California. La missione di EarthCARE, sviluppata dall’Agenzia spaziale europea e dalla Japan Aerospace Exploration Agency, è quella di studiare il ruolo che le nuvole e gli aerosol svolgono nel riscaldamento e nel raffreddamento dell’atmosfera terrestre. Questo è stato il settimo volo del Falcon 9 a supporto della missione, solo una settimana fa ha lanciato 23 satelliti Starlink dalla stazione spaziale di Cape Canaveral in Florida.

