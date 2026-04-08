Sepsi e salute, cosa cambia con le nuove linee guida

La sepsi spaventa, e a ragione. È una condizione grave e potenzialmente a rapida evoluzione che, da un’infezione localizzata, può coinvolgere tutto l’organismo, fino a mettere in pericolo la vita. Ogni anno colpisce oltre 40 milioni di persone nel mondo ed è tra le principali cause di morte evitabile. Pensiamo solo che in Italia la mortalità per sepsi è la stessa che per il tumore al seno.

Qualche giorno fa è stato pubblicato l’aggiornamento delle linee guida della Surviving Sepsis Campaign, firmate da due delle principali società scientifiche mondiali di settore, la European Society of Intensive Care Medicine e la Society of Critical Care Medicine su ‘Intensive Care Medicine and Critical Care Medicine’, con il sostegno di 24 società scientifiche. Un documento di 90 pagine, redatto da un panel di 69 esperti provenienti da 23 Paesi.

Le novità nella gestione della sepsi

Fra le novità: tempestività nella somministrazione dell’antibiotico, finanche in ambulanza, impiego ragionato dei test diagnostici rapidi per individuare il germe responsabile e strategie mirate per la gestione dei liquidi in eccesso. Obiettivo della ‘Campagna contro la sepsi’, promossa a partire dall’anno 2000, è ridurre del 25% la mortalità legata a questa condizione. Da allora sono state pubblicate sei edizioni delle linee guida: l’ultima è stata coordinata dal professor Massimo Antonelli insieme alla professoressa Hallie Prescott dell’Università del Michigann (Ann Harbor, Usa).

Ma cosa cambia davvero nella gestione della sepsi?

Come spiega Massimo Antonelli, ordinario di Anestesiologia e Rianimazione all’Università Cattolica del Sacro Cuore “la sepsi (e la sua forma più grave, lo shock settico) non è una malattia di per sé, ma una complessa sindrome legata all’evoluzione di un’infezione grave a carico di un qualsiasi organo o apparato del nostro organismo (polmoniti, infezioni urinarie o addominali) e nella quale la risposta dell’organismo diventa eccessiva e dannosa, causando un crollo della pressione arteriosa e una ridotta perfusione degli organi, che li manda in grave sofferenza (insufficienza multi-organo)”.

I principali ‘colpevoli’ della sepsi in Italia sono le polmoniti, le infezioni apparato genito-urinario, gli ascessi addominali, le complicanze infettive delle pancreatiti e delle colecistiti. “In Italia – dice Antonelli – si registrano circa 250.000 casi di sepsi ogni anno, con una mortalità stimata tra 40.000-70.000 casi. La mortalità ospedaliera si attesta tra il 20% e il 25%, ma può raggiungere il 40% nelle forme più gravi, nonostante i progressi terapeutici. Le infezioni sostenute da germi multiresistenti sono oggi la causa più frequente dell’evoluzione di una grave infezione verso la sepsi e lo shock settico”.

Come si fa diagnosi di sepsi

“La diagnosi di sepsi viene fatta, in un paziente affetto da infezione grave, in presenza di ipotensione grave e di ipoperfusione di vari organi, rispecchiata dall’aumento dei lattati e dalla contrazione della diuresi (riduzione grave delle urine) o dal fatto che il malato appaia confuso. Un paziente con infezione grave nel quale compaiano questi sintomi è fortemente sospetto per sepsi e questa situazione va affrontata tempestivamente”.

L’evoluzione di un’infezione grave verso la sepsi può essere anche molto rapida. “Il fattore tempo è determinante e fa la differenza tra la vita e la morte. Nella sepsi, c’è una golden hour: nel momento in cui la diagnostichiamo, dobbiamo mettere in atto una serie di interventi il più rapidamente possibile, idealmente appunto entro la prima ora”, spiega ancora Antonelli.

Le nuove linee guida

Se c’è un messaggio che emerge con forza dalle linee guida 2026 è: non aspettare. “Nei pazienti con sepsi sospetta o confermata – soprattutto nei casi più gravi, con shock settico – la terapia antibiotica deve essere iniziata immediatamente, idealmente entro la prima ora. Il parere degli esperti è netto: prima si interviene, maggiori sono le possibilità di sopravvivenza”, dice lo specialista, direttore del Dipartimento di Scienze dell’emergenza, anestesiologiche e della rianimazione del Gemelli.

Una delle novità più interessanti delle linee guida riguarda la fase pre-ospedaliera. “Se il tempo per arrivare in ospedale supera i 60 minuti, i medici possono iniziare gli antibiotici già in ambulanza o durante il trasporto in elicottero. I dati lo confermano: chi riceve antibiotici entro 3 ore dall’arrivo in ospedale ha una mortalità più bassa rispetto a chi li riceve più tardi. E nei casi di shock settico, il beneficio può essere ancora più marcato. È un cambiamento importante: significa portare le cure dove si trova il paziente, senza perdere minuti preziosi”.

“È fondamentale in ogni paziente identificare i fattori di rischio. Se sono scarsi o assenti, possiamo soprassedere alla somministrazione della terapia antibiotica empirica (ma per non più di tre ore). Di recente sono entrati in uso anche i test genetici rapidi diagnostici per le infezioni poli-resistenti, da fare ad esempio sul liquido di broncolavaggio in caso di polmonite; si tratta tuttavia di test costosi e non reperibili ovunque. Per questo, nelle linee guida, si consiglia di decidere caso per caso se farli o meno”, aggiunge.

Antibiotici subito, ma con intelligenza

“Le linee guida insistono su un concetto chiave: iniziare subito la terapia antibiotica (empirica), ma correggere appena possibile, sulla base dei risultati delle colture e dell’antibiogramma. Quando si identifica il batterio responsabile e si conosce la sua sensibilità agli antibiotici, la terapia deve essere ‘de-escalata’, cioè resa più mirata e meno ad ampio spettro. Questo approccio mantiene la stessa efficacia clinica, può ridurre la mortalità, accorcia il tempo di degenza ospedaliera. L’obiettivo è combattere l’infezione, ma senza alimentare il problema globale delle resistenze antibiotiche”.

Liquidi sì, ma con attenzione

Un altro pilastro del trattamento è la somministrazione di abbondanti quantità liquidi per via endovenosa per sostenere il circolo, aumentare la pressione ed evitare la sofferenza degli organi per ipoperfusione.

Un’altra novità delle linee guida è il nuovo concetto della de-resuscitazione. “Quando rianimiamo i pazienti con shock settico dobbiamo somministrare una quantità notevole di liquidi che può essere in eccesso e accumularsi. Ma se questo è necessario per far sopravvivere il paziente in acuto, può in seguito determinare effetti negativi sulla funzione respiratoria, provocare edemi e complicare il decorso. E dunque, una volta esaurita la fase di ‘resuscitazione’, dobbiamo andare a rimuovere questo eccesso di liquidi. Le nuove linee guida introducono il concetto di ‘rimozione attiva’ dei fluidi dopo la fase acuta, utilizzando diuretici o tecniche come l’ultrafiltrazione”.

“Le linee guida 2026 non introducono una ‘cura miracolosa’, ma suggeriscono delle regole e definiscono delle priorità: riconoscere la sepsi il prima possibile, iniziare subito le terapie salvavita, adattare le cure in modo personalizzato, evitare trattamenti inutili o dannosi. Perché nella sepsi, il tempo, le scelte giuste e la precisione fanno la differenza tra la vita e la morte”, conclude lo specialista.