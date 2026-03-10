Marche, Sanità: aumentati stipendi dei medici del pronto soccorso

I medici del pronto soccorso si vedranno aumentare lo stipendio. L’annuncio è arrivato direttamente dall’assessore alla Sanità delle Marche, Paolo Calcinaro, dopo aver trovato l’intesa con i sindacati. “Li voglio ringraziare assolutamente per come si sono posti, con il dipartimento nell’ambito di quella che è la quota riservata, di contrattazione, alle regioni a valle del contratto collettivo nazionale”. Così l’assessore, che ha voluto specificare come l’aumento gode di attuazione immediata e come per il comparto sia prevista anche la retroattività di un anno.

L’intero ammontare delle risorse viene ripartito tra le sette aziende del Servizio Sanitario Regionale in base a criteri oggettivi legati alle prestazioni effettive e al numero dei turni svolti in Pronto Soccorso, OBI-MURG (Osservazione Breve Intensiva e Medicina d’Urgenza), Punti di Primo Intervento, 118, Elisoccorso e Radiologia dedicata.

Le parole dell’assessore Calcinaro

“L’appetibilità del personale del Pronto Soccorso è un tema .- Così l’assessore regionale alla Sanità Paolo Calcinaro – Per i medici completiamo un percorso che veniva addirittura dal 2023 e parliamo di un aumento per turno che potrà portare dai 1500 ai 2000 euro in più all’anno, la cosa importante è invece per tutto il resto del comparto: infermieri, oss, tecnici sanitari ma anche autisti soccorritori perché riguarda tutto il 118. Lì andiamo di indennità mensili da 250 a 300 euro, anche se lordo in un anno è un sensibile aumento per un posto che è assolutamente di frontiera e che spesso evidenzia problemi di carenza di personale”.