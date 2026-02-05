Vaccini e tumori, all’origine della paura

Ecco perché i vaccini, soprattutto quelli contro Covid, sono guardati con sospetto. Parla Siliquini (UniTo).

Il (presunto) aumento delle miocarditi e di casi di tumore nei giovani, ma anche le improvvise malattie autoimmuni: tutta colpa dei vaccini contro Covid. Quanti di voi se lo sono sentito dire? E perché questi prodotti suscitano tanta diffidenza, più di tutte le altre vaccinazioni messe insieme?

“L’ho capito vaccinando i pazienti oncologici alle Molinette: persone che si fanno fare di tutto, terapie anche pesanti. Ma quando proponi in vaccino contro Covid ti dicono di no”, risponde a LaSalute di LaPresse Roberta Siliquini, direttrice della Scuola di Specialità di Igiene dell’Università di Torino, autrice di un recente studio su italiani ed esitazione vaccinale.

Le motivazioni dei pazienti per il no ai vaccini

“Il fatto è che, quando chiedo ai pazienti le motivazioni della loro paura, mi rispondono: ‘Mi sono ammalato dopo la vaccinazione’. E il punto è proprio questo: quando ti ammali, cerchi di capire cosa hai fatto di diverso dal solito. E dal momento che il 99% degli italiani si è immunizzato, la risposta è semplice: la colpa è del vaccino”, dice Siliquini.

Insomma, il legame temporale diventa causale. Una trappola che inganna anche chi è disposto a tutto, pur di salvarsi la vita. “Ma attenzione: la ricerca ci dice cose molto diverse. Intanto non c’è stato un aumento di patologie oncologiche o gravi dopo gli anni di Covid. Sul fronte dei tumori i dati sono stabili, se non in lieve flessione. Ma c’è di più”, dice Siliquini.

I veri effetti dei vaccini

“Le ricerche ci dicono che i pazienti vaccinati contro Covid rispondono meglio ad alcune terapie anti-cancro: risultato? La mortalità appare ridotta. Sappiamo inoltre che la tecnologia a mRna, quella dei vaccini contro Sars-Cov-2, sarà quella che in futuro ci permetterà di creare terapie innovative ‘su misura’, che ci sta già dando risultati interessanti contro il melanoma, e soprattutto che è sicura”, conclude Siliquini.

Dunque all’origine della paura c’è una ‘trappola’ mentale, che dobbiamo sconfiggere se vogliamo proteggere la nostra salute. Il tutto con una soluzione, i vaccini, che ha contribuito a prolungare in modo eccezionale la nostra speranza di vita nell’ultimo secolo.