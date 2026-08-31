Caldo in Italia, oggi e domani 4 città da bollino rosso

Le città da bollino rosso oggi e martedì sono Bari, Campobasso, Catania e Latina. Le previsioni del bollettino caldo

Ancora caldo sull’Italia, divisa in due dal meteo. Come si legge nell’aggiornamento diffuso dal ministero della Salute oggi e domani saranno quattro, su 27 monitorate, le città da bollino rosso. Il livello massimo di allerta, oggi e martedì, è a Bari, Campobasso, Catania e Latina. Qui le temperature saranno così elevate da comportare rischi anche per la popolazione generale e non solo per le fasce più vulnerabili.

Con l’inizio di settembre il bollettino caldo del ministero segnala un cambiamento di colore: mercoledì Catania passerà infatti dal bollino rosso a quello giallo. Resteranno dunque tre le città alle prese con temperature record, in questa quinta ondata di calore dell’estate 2026.