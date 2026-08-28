Roma, la quinta ondata di caldo dal punto di vista dei turisti

Lunghe code alle fontanelle, turisti armati di ombrelli e ventilatori portatili, tutti alla ricerca di un po’ d’ombra. Roma è di nuovo in preda a un’ondata di caldo estremo. Venerdì il Ministero della Salute ha riportato la capitale in «allerta rossa», ovvero il massimo livello di allerta, il che significa che il rischio ora riguarda l’intera popolazione, non solo gli anziani o i malati. Il servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare italiana ha rilevato temperature a Roma di 39 gradi. Questo picco di fine agosto è la quinta grande ondata di caldo che ha colpito la capitale italiana quest’estate. Anche altre regioni del sud Italia sono state colpite negli ultimi giorni da caldi venti meridionali, con temperature che hanno raggiunto i 40 gradi in Sardegna, Puglia e Calabria.