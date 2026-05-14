San Raffaele, 40 anni di riabilitazione equestre: “Cavallo mediatore terapeutico”

Il Centro di riabilitazione equestre del San Raffaele Viterbo celebra 40 anni di assistenza, cura e inclusione. Nato sul finire degli anni Ottanta, il Centro ha saputo costruire nel tempo un modello nel quale il cavallo è diventato molto più di uno strumento terapeutico: un mediatore capace di accompagnare bambini, ragazzi e adulti in percorsi di riabilitazione e crescita, aiutandoli a scoprire risorse, autonomie e possibilità spesso considerate irraggiungibili.

San Raffaele Viterbo

Il Centro è parte del San Raffaele Viterbo, struttura accreditata con il Servizio sanitario regionale e specializzata in riabilitazione fisica, psichica e sensoriale per il recupero funzionale e sociale di persone di ogni fascia d’età, con particolare attenzione all’età evolutiva e alle patologie dello spettro autistico. Le attività si svolgono con il supporto tecnico dell’associazione sportiva dilettantistica Areda.

Cavallo mediatore terapeutico

“In quarant’anni il Centro ha dimostrato quanto il cavallo possa essere un mediatore terapeutico straordinario, capace di coinvolgere la persona nella sua interezza”, ha spiegato Piergiorgio Guidorzi, direttore sanitario della struttura. “Ogni percorso nasce da una valutazione clinica e da un progetto riabilitativo personalizzato, ma trova nella relazione con il cavallo una possibilità unica di crescita. Il risultato non è soltanto motorio o funzionale, è anche umano, sociale, identitario”.

Il maneggio ospita decine di cavalli Haflinger, diversi pony e anche asinelli, coinvolti in progetti terapeutici personalizzati di ippoterapia e onoterapia. Un patrimonio di esperienze e professionalità che ha contribuito a renderlo una realtà riconosciuta e apprezzata, capace di coniugare approccio clinico, relazione educativa e apertura alla comunità. In questo percorso si inserisce anche il Carosello del San Raffaele, esperienza nata dalla stessa visione inclusiva del Centro, nella quale ragazzi con disabilità e ragazzi normodotati condividono allenamenti, responsabilità, emozioni e obiettivi comuni.