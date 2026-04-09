Sindrome del bambino scosso, che cos’è e come prevenirla

Forse ancora in pochi sanno quanto è pericolosa la sindrome del bambino scosso: un trauma cerebrale che, in un caso su quattro, può portare al coma o alla morte del piccolo. Per questo sabato 11 e domenica 12 aprile – in oltre 150 città italiane – torna la Campagna NONSCUOTERLO! Obiettivo informare su questa grave forma di trauma cerebrale che può colpire i neonati se scossi violentemente.

Promosse da Terre des Hommes e Simeup (Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica), le Giornate rappresentano l’evento centrale della campagna nata nel 2017 per informare e sensibilizzare sulla sindrome del bambino scosso, condizione che può derivare dallo scuotimento violento di un neonato, spesso in risposta a un pianto inconsolabile.

La campagna e i monumenti arancioni

La Shaken Baby Syndrome è ancora poco conosciuta in Italia, eppure bastano pochi secondi e una perdita momentanea del controllo per provocare conseguenze gravissime. Medici, infermieri e volontari incontreranno migliaia di genitori e caregiver per distribuire materiali informativi e le simboliche palline antistress arancioni della campagna, che ricordano l’importanza di fermarsi e mantenere il controllo nei momenti di maggiore difficoltà.

Gli infopoint saranno attivi in ospedali, ambulatori e farmacie, ma anche nelle piazze e nei centri commerciali.

Molti monumenti storici italiani si illumineranno di arancione — dalla Mole Antonelliana di Torino al Palazzo della Gran Guardia di Verona alle Torri di Kenzo di Bologna, fino al Castello di Crotone — trasformando città e piazze in un segnale visibile e diffuso, capace di accendere l’attenzione su tutto il territorio nazionale.

Che cos’è la sindome del bambino scosso

Tra le 2 settimane e i 6 mesi di vita il pianto dei lattanti raggiunge il periodo di massima intensità e può assumere caratteristiche tali per durata e imprevedibilità da innescare grande esasperazione nel genitore o in chi si sta occupando del bambino. La sindrome del bambino scosso è una grave forma di trauma cerebrale che deriva dallo scuotimento violento, anche solo per pochi secondi, di un bambino in tenera età in risposta a un pianto inconsolabile.

Il fenomeno può colpire fino ai due anni di vita compromettendo per sempre il futuro e la crescita del bambino. I danni sono gravissimi: cecità, tetraplegia, disturbi dell’apprendimento e del coordinamento motorio e, in 1 caso su 4, il coma o la morte.

La sindrome del bambino scosso è difficile da diagnosticare, così che spesso i piccoli arrivano in Pronto Soccorso dopo esserne stati esposti più volte, prima che venga riconosciuta.

Come prevenire la sindrome

Se il pianto diventa insostenibile e si è fatto tutto quanto possibile per calmarlo, verificando il suo stato di salute e le sue esigenze primarie, gli esperti suggeriscono di lasciare il bambino in un posto sicuro e allontanarsi, fino a quando non si è riacquistato il controllo delle proprie emozioni. Ma non scuoterlo, mai.

Se possibile, chiamare qualcuno, un amico o un famigliare che possa dare un supporto anche solo momentaneo. Questo può fare la differenza. “Nel nostro Paese non c’è ancora una cultura diffusa su cosa sia questa pericolosa sindrome, per questo abbiamo iniziato a parlarne ormai dieci anni fa”, dichiara Donatella Vergari, Presidente della Fondazione Terre des Hommes.

Un gesto pericoloso e il ruolo del pronto soccorso

“Il Pronto Soccorso pediatrico è spesso il primo e decisivo punto di incontro tra il sistema sanitario e il bambino vittima di scuotimento, anche quando il gesto non è stato riconosciuto o compreso. Rafforzare la capacità di diagnosi precoce e investire nella prevenzione significa trasformare ogni accesso in un’opportunità concreta di tutela” aggiunge Vincenzo Tipo, presidente della Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica .

“È fondamentale continuare a investire nella prevenzione e nella diffusione di informazioni corrette tra i genitori e tutti coloro che si prendono cura dei più piccoli”, aggiunge Rino Agostiniani, presidente della Società Italiana di Pediatria. “La sindrome del bambino scosso rappresenta un rischio ancora sottovalutato, ma completamente prevenibile: sostenere le famiglie nei momenti di maggiore difficoltà e promuovere una cultura della consapevolezza significa proteggere la salute e il futuro dei bambini”.

Informazioni salvavita

I punti informazione sulla sindrome del bambino scosso saranno in Abruzzo a Avezzano, Chieti, L’Aquila, Lanciano, Pescara, Pineto, Teramo e Vasto; in Basilicata a Latronico, San Gervasio, Picerno, Pisticci, Potenza, Venosa, in Calabria a Belvedere Marittimo, Bova marina, Catanzaro, Cetraro, Crotone, Grisolia, Loci, Paola e Polistena; in Campania a Adriano Irpino, Alvignano, Apice, Avellino, Aversa, Benevento, Caivano, Caserta, Castellamare, Frattamaggiore, Napoli, Salerno e Vico Equense.

In Emilia-Romagna a Bologna, Cavezzo, Cesena, Faenza, Fidenza, Lugo, Modena, Parma, Pavullo sul Frignano, Piacenza e Ventasso; in Friuli Venezia Giulia a Latisana, Trieste e Villesse; in Lazio a Roma e Pontecorvo; in Liguria a Genova e Lerici.

E ancora in Lombardia a Albine, Alzano Ribolla, Bergamo, Brescia, Busto Arsizio, Carate Brianza, Como, Crema, Cremona, Desenzano, Desio, Erba, Gallarate, Garbagnate, Introbio, Legnano, Lodi, Mezo, Milano, Monza, Pavia, Rho, Sesto san Giovanni, Tradate, Varese, Vimercate, Vigevano e Voghera; nelle Marche a Porto Sant’Elpidio; in Molise a Campobasso, Isernia e Termoli; in Piemonte a Alessandria, Ciriè, Mondovì, Novara, Pinerolo e Torino; in Puglia a Bari, Cellamare, Foggia, Gravina, Mattinata, San Giovanni Rotondo, Spinazzola; in Sardegna a Cagliari e Nuoro.

Infine in Sicilia a Agrigento, Avola, Barcellona Pozzo di gotto, Canicattì, Casa Santa Erice, Catania, Lentini, Lipari, Messina, Milazzo, Palermo, Siracusa, Sciacca e Trapani; in Toscana a Empoli, Firenze, Foiano, Follonica, Lamporecchio, Massa, Pescia, Pisa e Siena; in Trentino Alto Adige a Silandro; in Umbria a Foligno, Perugia, Tavernelle di Panicale e Terno; in Valle d’Aosta a Saint Vincent; in Veneto a Adria, Bassano del Grappa, Cavallino Treporti, Padova, Rovigo, Treviso e Verona.