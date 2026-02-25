Gianna Pratesi incanta Sanremo: i segreti dei centenari

Ha stupito l’Italia intera con la sua energia contagiosa: Gianna Pratesi, ospite della prima serata del Festival di Sanremo, compirà 106 anni il prossimo 16 marzo. È una degli oltre 23mila centenari d’Italia, mentre i supercentari, quelli che hanno almeno 110 anni, circa una ventina, quasi tutte donne.

“Sulle ragioni della longevità del nostro Paese possiamo solo abbozzare delle ipotesi”, chiarisce a LaPresse Roberto Bernabei, presidente di Italia Longeva. “Di sicuro incidono un’alimentazione ricca di frutta, verdure e cereali e una buona dose di esercizio fisico. Ma anche avere una vita sociale soddisfacente. La longevità potrebbe dipendere da un mix di stili di vita e affettività”, spiega l’esperto.

E poi c’è la componente genetica, che “incide per il 50%”. Ma perché la longevità abbraccia più le donne che gli uomini? “Le centenarie hanno sicuramente fumato di meno degli uomini, ma c’è anche una componente ormonale che gioca un ruolo importante. Ad oggi però non abbiamo elementi sufficienti per stabilire le ragioni di questa difformità”, sottolinea Bernabei.

La vita dunque si allunga sempre di più, ma vivere a lungo e farlo in salute non vanno necessariamente a braccetto. “Sempre più persone arriveranno a 85-90 anni, il problema è come ci si arriva”, fa notare l’esperto. “Se in tanti ci arrivano messi male, con numerose patologie croniche, ne risentiranno negli ultimi 15 anni di vita”.

Ma a risentirne sarà anche il Servizio sanitario nazionale: “Se troppe persone arrivano alla vecchiaia in cattive condizioni – conclude Bernabei – è a rischio la tenuta del Servizio sanitario nazionale. Per questo dobbiamo metterci d’impegno e mangiar bene, non fumare, limitare l’uso di alcolici e fare sport”. Per il nostro bene e per il bene del nostro sistema sanitario.